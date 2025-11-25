Chelsea reçoit ce mardi le FC Barcelone à Stamford Bridge pour l’une des affiches majeures de la 5ᵉ journée de Ligue des Champions. Les deux clubs affichent un parcours similaire dans cette phase de groupes.

Une dynamique contrastée mais solide des deux côtés

À mi-parcours, Chelsea pointe au 12ᵉ rang avec 7 points (2 victoires, 1 nul, 1 défaite). Battus d’entrée par le Bayern Munich (3-1), les Blues ont ensuite dominé Benfica (1-0) puis l’Ajax Amsterdam (5-1), avant d’être tenus en échec à Qarabag (2-2). En Premier League, la formation d’Enzo Maresca réalise aussi un excellent début de saison, occupant la 2ᵉ place, et reste sur un succès 0-2 à Burnley.

Le FC Barcelone présente exactement le même bilan, le plaçant 11ᵉ de la compétition. Les Catalans ont battu Newcastle (1-2), chuté contre le PSG (1-2), puis largement dominé l’Olympiakos (6-1) avant de concéder le nul à Bruges (3-3). Avec 4 buts en 4 matchs, Marcus Rashford est actuellement le meilleur buteur du Barça en Ligue des Champions.

Sur quelle chaîne suivre Chelsea – Barcelone ?

Le match Chelsea – Barcelone se dispute ce mardi 25 novembre, avec un coup d’envoi à 21h à Stamford Bridge.

📺 Diffusion : CANAL+ SPORT