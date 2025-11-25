Un colloque sur l’autonomisation économique des femmes a été organisé, lundi, à Tozeur par la section régionale de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT) et l’Office National de la Femme et la Population (ONFP).

La présidente de la section régionale de l’UNFT, Halima Chihaoui a indiqué à l’Agence TAP que ce rendez-vous vise à faire connaître les programmes d’autonomisation économique destinés aux femmes victimes de violences ainsi que les formations professionnelles qui leur sont proposées par l’UNFT.

Elle a ajouté que l’objectif est de soutenir les femmes à acquérir les moyens qui garantissent leur indépendance financière.

Par ailleurs, une séance de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les différents types de violences a été menée à cette occasion par des spécialistes en psychologie, selon la même source.