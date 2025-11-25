Le Pôle de créativité et des arts numériques Fadhel Ben Achour “Espace Maken” à la Marsa (Banlieue nord de Tunis) a accueilli lundi la présentation des dix projets finalistes de la première édition du hackathon “Meet the Professionals”, consacrée aux nouvelles pratiques d’écriture à l’ère de l’intelligence artificielle.

Le premier prix, doté de 2 000 dinars, a été attribué au projet « Simplify », une plateforme éducative qui convertit les contenus scolaires en récits numériques interactifs animés par des avatars personnalisables, dont des personnages familiers des enfants. Le dispositif propose aussi des supports pédagogiques générés à l’aide d’outils d’IA.

Le deuxième prix, d’un montant de 1 500 dinars, a distingué le projet « Notre Histoire », qui utilise l’intelligence artificielle pour la valorisation et la transmission du patrimoine. Le troisième prix, doté de 1 000 dinars, est revenu à « Biblioscope », une initiative numérique destinée à promouvoir la lecture auprès du grand public.

Au-delà des récompenses financières, les équipes lauréates bénéficieront d’un programme d’incubation au Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE). Ce programme comprend un accompagnement éditorial et technique, des ateliers spécialisés, un suivi post-événement ainsi que des perspectives de publication numérique ou d’adaptation audiovisuelle. D’autres projets finalistes pourront également être incubés, sous réserve de répondre aux critères de qualité et d’innovation définis par le centre.

Organisé par le TICDCE en partenariat avec la start-up Feghabook, le hackathon a permis la présentation de projets croisant édition numérique, marketing culturel, outils interactifs d’apprentissage, conservation du patrimoine et solutions de gestion d’événements culturels, tous conçus à partir de technologies d’intelligence artificielle. Les propositions incluaient des applications mobiles, des plateformes web, des formats audio et des prototypes immersifs.

L’événement, qui s’est tenu du 20 au 24 novembre, s’est articulé autour de trois jours de formation portant sur le storytelling, la créativité, la propriété intellectuelle et les outils d’IA, suivis de 24 heures de conception continue et d’une journée finale “Demo Day”. Les équipes ont été évaluées par un jury composé de professionnels et de partenaires du secteur culturel et numérique.

Réunissant auteurs, artistes, designers, développeurs et entrepreneurs culturels, cette première édition de “Meet the Professionals” visait à encourager la création littéraire et artistique assistée par l’intelligence artificielle et à soutenir l’émergence de nouvelles compétences dans le domaine de l’économie culturelle numérique en Tunisie.