Le ministre de l’Économie et de la planification, Samir Abdelhafidh et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), Jared Mollard ont convenu de finaliser le « Programme de partenariat pays » pour le signer en 2026.

Lors de la 21eme session de la Conférence générale de l’ONUDI, qui se tient, du 23 au 27 novembre 2025, à Riyad (Arabie saoudite), les deux responsables ont examiné les perspectives de renforcement de la coopération entre la Tunisie et l’Organisation Onusienne et d’élargissement de son champ d’action dans le secteur industriel, selon un communiqué publié lundi par le ministère.

La Tunisie a officiellement déposé sa candidature pour adhérer au Programme de partenariat pays avec l’ONUDI à la fin de 2024.

Cette démarche témoigne de la confiance mutuelle entre les deux parties et constitue une avancée significative depuis la signature, en 1994, de l’accord de partenariat et l’ouverture du bureau de représentation de l’organisation à Tunis.

Le représentant de l’ONUDI en Tunisie, avait indiqué dans un entretien avec l’Agence TAP, que ce programme vise à soutenir un développement industriel durable à travers la création d’emploi, le développement de l’innovation et des infrastructures industrielles et la promotion de l’investissement.

Une approche globale axée sur la concertation entre le gouvernement, le secteur privé, les institutions financières et le système des Nations Unies sera adoptée, a-t-il indiqué.