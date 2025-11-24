L’équipe d’Italie a signé dimanche à Bologne un exploit historique en décrochant sa troisième Coupe Davis de suite, la quatrième de son histoire, en s’imposant 2-0 face à l’Espagne en finale, malgré l’absence de son leader Jannik Sinner.

Le point décisif a été apporté par Flavio Cobolli, 22e mondial, qui a renversé Jaume Munar (36e) en trois sets 1-6, 7-6 (7/5), 7-5, au terme d’un duel accroché. Plus tôt dans la journée, Matteo Berrettini (56e) avait parfaitement lancé les siens en dominant Pablo Carreno (89e) 6-3, 6-4.

Un parcours parfait à domicile

Déjà victorieuse de l’Autriche (2-0) en quart de finale mercredi puis de la Belgique (2-0) vendredi en demi-finale, la sélection italienne a bouclé la phase finale sans concéder le moindre match. Cette édition, organisée pour la première fois en Italie après plusieurs années à Malaga, aura confirmé la solidité du groupe azzurro.

Une performance rare dans l’histoire de la compétition

Aucun pays n’avait réussi à conserver trois années d’affilée le Saladier d’argent depuis les États-Unis, auteurs de cinq titres consécutifs entre 1968 et 1972. L’Italie, qui avait déjà été sacrée en 1976, 2023 et 2024, ajoute ainsi un quatrième trophée à son palmarès.

Un doublé Coupe Davis – Billie Jean King Cup

Pour la deuxième année de suite, le tennis italien réussit également un doublé historique en remportant la Coupe Davis chez les hommes et la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) chez les femmes, confirmant son statut de nation émergente dominante dans le tennis mondial.