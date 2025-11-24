La première journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine 2025-2026 s’est déroulée samedi 22 et dimanche 23 novembre, avec huit rencontres au programme. Plusieurs favoris ont confirmé leur statut, tandis que certaines équipes ont enregistré des débuts prometteurs dans la compétition.

Les premiers matchs lancent la dynamique

Dès samedi, le CR Belouizdad (Algérie) a parfaitement entamé sa campagne en s’imposant 2-0 face à Singida Black Stars (Tanzanie). Une victoire maîtrisée qui place le club algérien en tête de son groupe avant la suite du parcours.

Un dimanche riche en buts

La journée de dimanche a été marquée par une série de confrontations disputées dans différents pays du continent.

L’AS Maniema Union (RD Congo) s’est imposée 2-0 contre Azam FC (Tanzanie), tandis que Stellenbosch FC (Afrique du Sud) a dominé l’AS Otoho (Congo) 1-0.

En Égypte, Al-Masry a renversé Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) pour s’offrir un succès 2-1. De son côté, l’Olympique Safi (Maroc) a créé une belle performance en allant battre Djoliba Bamako (Mali) 1-0.

À Alger, l’USM Alger a dû batailler pour décrocher une victoire spectaculaire 3-2 contre le FC San Pedro (Côte d’Ivoire), dans l’un des matchs les plus animés de la journée.

Le Wydad AC (Maroc) a également débuté fort en s’imposant 3-0 face à Nairobi United (Kenya), confirmant son statut de prétendant sérieux.

Enfin, Zamalek (Égypte) a assuré l’essentiel en s’imposant 1-0 contre ZESCO United (Zambie), grâce à une performance défensive solide.

Un premier tournant dans la compétition

Au terme de cette première journée, les premiers enseignements se dessinent dans les différents groupes. Pour rappel, seuls les deux premiers de chaque poule accéderont aux quarts de finale, laissant présager une lutte serrée dès les prochaines rencontres.