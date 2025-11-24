Des milliers de supporters de football en Allemagne ont exprimé leur opposition aux nouvelles mesures de sécurité envisagées dans les stades. Selon la presse allemande, ils ont observé douze minutes de silence au début des matchs de Bundesliga ce week-end, un geste symbolique visant à dénoncer ce qu’ils estiment être un durcissement excessif du dispositif sécuritaire.

Un silence symbolique du « douzième homme »

Dans plusieurs enceintes, notamment à Augsbourg, Munich, Dortmund, Wolfsburg et Heidenheim, les supporters ont volontairement gardé le silence avant de reprendre leurs chants à partir de la douzième minute, en référence au rôle traditionnel du « douzième homme » attribué aux fans. Dans certains stades, des banderoles appelaient clubs et fédérations à défendre les tribunes et à préserver l’atmosphère populaire du football allemand.

Des actions similaires ont également été organisées en deuxième division, où les supporters ont déployé des messages demandant de « protéger la culture des supporters ».

Une contestation avant une réunion cruciale

Cette mobilisation intervient à quelques jours de la Conférence des ministres de l’Intérieur des 16 États fédérés, prévue du 3 au 5 décembre. La sécurité dans les stades y figurera parmi les principaux sujets de discussion.

Les supporters dénoncent des mesures jugées « excessives et unilatérales », parmi lesquelles les interdictions de stade prononcées par les autorités, la généralisation des billets nominatifs ou encore l’éventualité d’un recours accru à la reconnaissance faciale.

Les associations de supporters demandent un dialogue

Plusieurs associations représentatives ont adressé une lettre aux ministres de l’Intérieur, appelant à une « discussion ouverte, honnête et fondée sur les faits » sur les politiques de sécurité autour des stades. Elles estiment que la concertation est indispensable pour éviter des décisions perçues comme portant atteinte aux libertés et à la culture du football.