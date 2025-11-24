Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Belaïd, a participé au Forum sino-africain sur l’innovation dans la coopération et le développement qui s’est tenu à Wuhan, en Chine, du 20 au 22 novembre.

Le ministre, qui était à la tête d’une délégation de haut niveau, a prononcé une allocution lors de laquelle il a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération internationale dans les domaines de l’éducation et du développement, piliers fondamentaux de la construction des sociétés, soulignant que l’Afrique et la Chine se partagent le même souci de développer le capital humain dans les différents secteurs et domaines.

Lors de son allocution, le ministre a également passé en revue les efforts déployés par l’État tunisien en vue de garantir « un enseignement inclusif, équitable et de qualité à toutes les catégories de la population », rappelant que l’éducation est « une priorité nationale » en Tunisie au service du développement.

Cet intérêt particulier, a-t-il ajouté, se traduit en termes dépenses allouées au titre de l’éducation et qui a permis à notre pays de se classer 7e à l’échelle mondiale en termes de dépenses consacrées à l’enseignement et d’occuper le 1e rang mondial pour les dépenses au titre de chaque élève dans l’enseignement secondaire.

Il convient de rappeler que le Forum sino-africain sur l’innovation dans la coopération et le développement, qui a réuni des responsables de 43 pays, ainsi que des représentants d’universités, d’instituts de recherche et d’entreprises chinoises et africaines, a été l’occasion de discuter des perspectives de coopération et d’échange dans le domaine de l’innovation entre la Chine et l’Afrique.