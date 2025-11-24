Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, conduira, sur instructions du président de la République Kaïs Saïed, la délégation tunisienne aux travaux du septième Sommet Union Africaine–Union Européenne, les 24 et 25 novembre, à Luanda, en Angola.

Placé sous le thème “Promouvoir la paix et la prospérité grâce à une coopération multilatérale efficace”, ce 7e Sommet coïncide avec la célébration du 25ᵉ anniversaire du lancement du partenariat Afrique–Europe.

Ces assises constituent une occasion d’évaluer la coopération entre l’Union africaine et l’Union européenne, d’examiner les moyens de mettre en place une nouvelle approche pour ce partenariat, de renforcer la solidarité mutuelle, de relever les défis communs et de trouver des solutions visant à atteindre le développement durable dans les deux continents, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

En marge des travaux de ce Sommet, le ministre des Affaires étrangères aura plusieurs rencontres avec ses homologues des pays frères et amis afin de discuter des moyens de dynamiser la coopération bilatérale et de renforcer le partenariat entre l’Afrique et l’Europe, ainsi que d’aborder plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, ajoute la même source.