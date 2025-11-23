Petro Atlético de Luanda a parfaitement lancé sa campagne en Ligue des champions d’Afrique en s’imposant, dimanche, face au club tanzanien Simba SC (1-0), lors de la première journée du groupe D. La rencontre s’est jouée au stade Benjamin Mkapa de Dar es-Salaam.

Un but tardif qui fait la différence

La formation angolaise a dû attendre la 78e minute pour débloquer la situation grâce à son milieu portugais Pany Dias, auteur du seul but du match. Bien organisé et solide défensivement, Petro Atlético a su gérer la fin de rencontre pour décrocher trois points précieux à l’extérieur.

L’Espérance débute par un nul

Dans l’autre match du groupe, l’Espérance de Tunis, unique représentant tunisien dans la compétition, n’a pas réussi à s’imposer à domicile face au Stade Malien. Les deux formations ont partagé les points (0-0), samedi, au stade Hamadi Agrebi de Rades, au terme d’une rencontre disputée mais sans réussite offensive.

Classement provisoire du groupe D

À l’issue de cette première journée, Petro Atlético prend la tête avec trois points. L’Espérance de Tunis et le Stade Malien suivent avec un point chacun, tandis que Simba SC occupe la dernière place sans le moindre point.