Plusieurs matches de la 10e journée du Championnat de Ligue 2 ont été disputés samedi dans les deux poules, avec des résultats importants aussi bien en tête qu’en bas de classement.
Poule A
Résultats de samedi :
À Boussalem :
US Boussalem – Sfax RS …………………………………. 4 – 0
À Hammam-Sousse :
ES Hammam-Sousse – CS Msaken …………………… 2 – 3
À Mahdia :
EM Mahdia – S. Mégrine ……………………………….. 0 – 1
À Chébika :
BS Bouhajla – AS Agareb ……………………………….. 3 – 1
À Sfax (stade 2 mars) :
OC Kerkennah – SA Menzel Bourguiba ………… 1 – 1
Matches de dimanche :
SC Ben Arous – CS Chebba (à Radès, stade Hédi Ben Romdhane)
CS Hammam-Lif – US Tataouine (à Hammam-Lif)
Classement (après les matches de samedi) :
CS Hammam-Lif ………. 22 pts (9 m.)
US Tataouine …………… 20 pts (9 m.)
CS Msaken ………………. 19 pts (10 m.)
ES Hammam-Sousse …. 17 pts (10 m.)
BS Bouhajla ……………… 17 pts (10 m.)
SC Ben Arous ………….. 16 pts (9 m.)
S. Mégrine ………………… 13 pts (10 m.)
EM Mahdia ……………… 12 pts (10 m.)
CS Chebba ……………….. 11 pts (9 m.)
Sfax RS …………………….. 9 pts (10 m.)
OC Kerkennah …………. 8 pts (10 m.)
US Boussalem ………….. 8 pts (10 m.)
SA Menzel Bourguiba … 7 pts (10 m.)
AS Agareb …………………. 5 pts (10 m.)
Poule B
Résultat de samedi :
À Kalaa :
Kalaa Sport – Stade Gabésien ………………….. 0 – 1
Programme de dimanche :
CS Korba – ES Sakiet Edaier (à Korba)
SC Moknine – CS Redeyef (à Moknine)
O. Sidi Bouzid – AS Ariana (à Sidi Bouzid)
AS Kasserine – AS Jelma (à Kasserine)
ES Bouchemma – Jendouba Sport (à Bouchemma)
EGS Gafsa – US Ksour Essef (à Gafsa)
Classement (après le match de samedi) :
Stade Gabésien ………… 21 pts (10 m.)
AS Sakiet Edaier ………. 18 pts (9 m.)
US Ksour Essef ………… 15 pts (9 m.)
Jendouba Sport ………… 15 pts (9 m.)
AS Kasserine …………… 14 pts (9 m.)
Kalaa Sport ……………… 14 pts (10 m.)
EGS Gafsa ………………… 12 pts (9 m.)
CS Redeyef ………………. 12 pts (9 m.)
CS Korba ………………….. 11 pts (9 m.)
AS Ariana …………………. 11 pts (9 m.)
ES Bouchemma ………. 10 pts (9 m.)
SC Moknine ……………… 8 pts (9 m.)
AS Jelma …………………… 6 pts (9 m.)
O. Sidi Bouzid …………….. 3 pts (9 m.)