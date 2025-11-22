La 15e journée du championnat de Ligue 1 a livré trois affiches samedi. À La Marsa, l’AS Marsa s’est imposée face à la JS Omrane (2–1). Ahmed Hadhri a ouvert le score sur penalty à la 57e minute, avant que Philipe Adejoh ne double l’avantage à la 75e. Mohamed Askri avait égalisé pour la JS Omrane juste avant la pause (45e).

Ce succès permet à l’ASM de prendre un bol d’air après une première moitié de saison irrégulière.

Victoire tardive de l’ES Métlaoui

À Kairouan, la JS Kairouan a cédé en fin de rencontre. L’ES Métlaoui s’est imposée 1–0 grâce à un but de Mohamed Ben Hassine inscrit à la 89e minute.

La rencontre est restée équilibrée jusqu’au dernier tournant, avant ce but libérateur pour les visiteurs, qui consolident leur place dans le milieu de tableau.

Large succès de l’ES Zarzis

À Tataouine, en huis clos, l’ES Zarzis a dominé le CS Bizertin (3–0). Moemen Rahmani a lancé la victoire à la 34e minute. Jassem Ben Kilani (75e) et Achraf Ben Dhiaf sur penalty (86e) ont amplifié l’écart en seconde période.

Ce résultat confirme la solidité de l’ESZ, qui reste bien placée derrière le trio de tête.

Quatre affiches au programme dimanche

La journée se poursuivra dimanche avec quatre rencontres. Le Stade Tunisien accueillera l’AS Gabès au Bardo. À Bir Bouregba, l’AS Soliman recevra l’US Monastir. L’Olympique Béja défiera le Club Africain à Béja, tandis que l’Étoile du Sahel croisera le CS Sfaxien à Sousse.

Ces duels pourraient modifier l’ordre du classement, notamment dans la zone médiane.

Une affiche reportée

La rencontre Espérance ST – US Ben Guerdane, initialement prévue à Radès, sera reprogrammée ultérieurement. La nouvelle date reste à confirmer [à vérifier si fournie].

Un classement toujours dominé par l’Espérance

L’Espérance sportive de Tunis conserve la tête avec 31 points en 14 matches (9 victoires, 4 nuls, 1 défaite). Le Club Africain suit avec 28 points, puis le Stade Tunisien à 27 unités.

L’ES Zarzis est quatrième avec 24 points en 15 rencontres. Le CS Sfaxien, l’US Monastir et l’ES Métlaoui suivent de près, chacun à 23 points.

Dans la seconde moitié du tableau, l’AS Marsa remonte à 19 points. La JS Omrane et le CA Bizertin restent au contact, respectivement à 16 points. La JS Kairouan (13 points), l’AS Soliman (11 points), l’Olympique Béja (11 points) et l’AS Gabès (9 points) ferment la marche.