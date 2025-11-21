Pas moins de 10.000 participants sont attendus pour prendre part à la 38e édition du marathon international de la COMAR, qui sea organisée le 30 novembre courant sous le thème “Courir pour une Tunisie plus verte”, annoncent les organisateurs, vendredi.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, le président du comité d’organisation, Lotfi Haj Kacem, a souligné que cette édition s’annonce exceptionnelle, avec un nombre d’inscrits en hausse par rapport à l’an dernier (8 000). Il a également mis en avant la dimension touristique du marathon, qui accueillera cette année plus de 1500 athlètes étrangers issus de 50 pays, un chiffre en progression notable par rapport la précédente édition (44 pays), ce qui ne manquera pas, selon lui, de renforcer le rayonnement international de l’événement et de contribuer à la promotion de la destination Tunisie.

Il a précisé que le comité d’organisation veille à réussir ce marathon, lancé en 1986 et organisé de manière régulière, à l’exception des années 2020 et 2021 en raison de la pandémie du Covid, alors que l’on s’approche de son 40e anniversaire en 2027.

Il a conclu que le marathon international de la COMAR demeure l’une des plus importantes manifestations sportives en Tunisie, d’autant plus qu’il est inscrit au calendrier de la Fédération internationale d’athlétisme.

De son côté, Marouène Ben Said, membre du comité d’organisation, a souligné que le nombre ses inscrits a atteint 6000 participants dix jours avant le départ. Il a révélé que la 38e édition comprendra quatre courses. La première est dédiée aux enfants, organisée sur l’avenue Mohamed V, la deuxième, est une course de 5 km ouverte à tous, qui a enregistré jusqu’à aujourd’hui environ 2 000 inscrits, la troisième est un semi-marathon de 21,1 km, auquel plus de 3800 coureurs se sont inscrits jusqu’à présent, tandis que la quatrième est le marathon (42,195 km) pour lequel le nombre d’inscrits dépasse à ce jour les 800 participants.

Les organisateurs ont également insisté sur la dimension environnementale de l’événement, avec des actions de reboisement menées en marge de la compétition. Ils ont rappelé que pas moins de 154.000 arbres ont été plantés durant les quatre dernières années dans l’objectif de contribuer à la réduction de la pollution et à la création d’un environnement plus sain.

Pour sa part, Taher Zarai, président de la Fédération tunisienne d’athlétisme, a salué le partenariat solide avec les organisateurs, affirmant que la Fédération apportera son expertise, son encadrement technique et le corps arbitral nécessaire pour assurer la réussite de la compétition. Il a ajouté que les athlètes affiliés à la fédération y participeront à titre individuel.

Voici le parcours des courses :

5 km : Avenue Habib Bourguiba – avenue Mohamed V – hôtel Le Parc – gare de Tunis Marine

21,1 km : Avenue Mohamed V – Lac de Tunis – avenue Habib Bourguiba

42,195 km : Avenue Mohamed V – Lac 1 – Lac 2 – La Marsa – Carthage – La Goulette – gare de Tunis Marine.