La première journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football se joue dimanche 23 novembre. Les huit rencontres programmées marquent le lancement d’une compétition qui réunit clubs d’Afrique du Nord, de l’Ouest, de l’Est et du Sud. Chaque formation entame son parcours avec l’objectif de prendre des points dès l’ouverture du groupe.

Une journée d’ouverture dense

Le calendrier prévoit quatre matchs dans l’après-midi et quatre autres dans la soirée. Les clubs engagés représentent des championnats aux styles variés, avec des confrontations entre équipes expérimentées sur la scène continentale et formations en quête de confirmation.

Maniema Union – Azam FC pour ouvrir la journée

La RD Congo accueille la Tanzanie pour le premier rendez-vous : Maniema Union reçoit Azam FC. Les deux équipes cherchent à lancer leur campagne par un résultat positif dans un groupe où chaque point peut peser.

Al-Masry – Kaizer Chiefs : un classique Nord-Sud

En Égypte, Al-Masry affronte Kaizer Chiefs. Le club sud-africain retrouve une opposition nord-africaine, souvent exigeante dans ce type de compétitions. Le public d’Al-Masry attend une entame solide à domicile.

Djoliba – OC Safi au Mali

Le Mali accueille le Maroc avec Djoliba – OC Safi. La rencontre oppose un club habitué aux compétitions africaines à une formation marocaine cherchant à s’imposer hors de ses bases.

CR Belouizdad – Singida Black Stars

En Algérie, le CR Belouizdad reçoit Singida Black Stars. Le club algérien vise un démarrage maîtrisé dans un groupe qui s’annonce serré.

Wydad AC – Nairobi United

À Casablanca, le Wydad AC affronte Nairobi United du Kenya. Les Marocains jouent devant leur public pour confirmer leur statut continental. Nairobi United vise un résultat qui lancerait sa campagne.

Zamalek – ZESCO United

L’Égypte accueille un second match avec Zamalek – ZESCO United. Les deux clubs se connaissent déjà pour s’être croisés à plusieurs reprises sur la scène africaine.

Stellenbosch – Otôho d’Oyo

En Afrique du Sud, Stellenbosch reçoit Otôho d’Oyo du Congo. Les Sud-Africains cherchent à capitaliser sur l’avantage du terrain.

USM Alger – San-Pédro pour conclure

La journée se termine en Algérie avec USM Alger – San-Pédro (Côte d’Ivoire). Les Algériens veulent bien débuter à domicile, tandis que San-Pédro vise une performance en déplacement.