Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, au siège du ministère le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Wamkele Mene, en visite en Tunisie (10-13 juin).

La réunion a porté, notamment, sur les dernières avancées de l’accord (ZLECAf) et les perspectives de la coopération avec la Tunisie, en la matière.

Selon un communiqué publié par le ministère, Nafti a renouvelé l’engagement de la Tunisie à renforcer l’intégration économique en Afrique en conformité avec l’accord ZLECAf et l’Agenda 2063 pour la réalisation de l’objectif de développement inclusif et durable de l’Afrique.

Il a souligné la volonté de la Tunisie à soutenir, également, le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) afin d’atteindre les objectifs de la ZLECAf relatifs au développement du commerce intra-africain.

Par ailleurs, le ministre a passé en revue les infrastructures de transport dont dispose la Tunisie lui permettant de jouer un rôle central dans le soutien aux échanges commerciaux continentaux, ainsi que les grands projets en cours de réalisation faisant du pays une plateforme régionale reliant l’Afrique, l’Europe et le bassin méditerranéen.

Il a, par ailleurs, appelé à dynamiser la coopération entre le Secrétariat général de la ZLECAf et les institutions africaines spécialisées dont celles basées en Tunisie afin de créer un système africain intégré et efficace, capable de soutenir la compétitivité des économies africaines.

De son côté, Wamkele Mene, a salué le rôle pionnier de la Tunisie à appuyer l’objectif du développement inclusif et durable de l’Afrique inscrit dans l’accord de la ZLECAf, évoquant l’importance de promouvoir la connectivité logistique et les grands projets d’infrastructures continentales dont, notamment les corridors commerciaux de manière à faciliter la circulation des marchandises et des personnes.

Par ailleurs, Wamekelé Menella a présenté un exposé sur le projet de création d’une zone de libre échange continentale africaine, au siège de l’Académie diplomatique internationale de Tunis, en présence du ministre du Commerce et du Développement des exportations et de représentants de pays et d’organisations africaines accrédités en Tunisie.

Le secrétaire général devra participer au 22ème Forum d’investissement en Tunisie, prévu les 25 et 26 juin 2026.