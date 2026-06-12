L’acteur tunisien Helmi Dridi a remporté le Prix du meilleur acteur lors de la 14e édition du Festival international du film de Dakhla (FIFD), au Maroc, pour sa performance dans le long-métrage dramatique 13e Round, a annoncé jeudi le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

Le palmarès, dévoilé mercredi, récompense le comédien tunisien basé à Paris pour son incarnation de Kamel, un ex-boxeur dont la vie bascule lorsque son fils est atteint d’une tumeur. Écrit par Sophia Haoues et d’une durée de 1h50, ce drame réalisé par Mohamed-Ali Nahdi explore la résilience et les luttes modernes.

Avec cette œuvre, qui réunit également à l’écran les acteurs Afef Ben Mahmoud (Samia) et et le célèbre humoriste Lamine Nahdi — père du réalisateur —, le cinéaste signe son deuxième long-métrage après quatre courts-métrages.

Avant cette récompense au Maroc, 13e Round a été présenté dans plusieurs festivals. Helmi Dridi a obtenu le prix de la meilleure interprétation masculine lors de la 6e édition du Festival du film méditerranéen d’Annaba (Algérie) fin avril. L’œuvre a également été sélectionnée au Caire (Égypte), à Shiraz (Iran) et à Tallinn (Estonie). En Tunisie, cette coproduction internationale (Tunisie, Chypre, Qatar, Arabie saoudite), soutenue par le CNCI, a fait l’objet d’une projection hors compétition lors des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) en décembre 2025.

Pour le reste des distinctions décernées lors de cette édition présidée par Manthia Diawara, le cinéma égyptien s’est illustré avec le Grand Prix de la fiction attribué à Happy Birthday de Sarah Goher, qui a également valu une récompense d’interprétation à la jeune Doha Ramadan. Le film marocain Bribes, co-réalisé par Janane Fatine Mohammadi et Abdelilah Zirat, a de son côté obtenu le Prix du jury ainsi que le prix de la meilleure actrice pour Kholoud Betioui.

Du côté de la sélection documentaire, le jury présidé par la réalisatrice marocaine Asmae El Moudir a remis le Grand Prix à la production palestinienne Bliatcho Gaza signée Abdelrahman Sabah, tandis que le Prix du jury a couronné l’œuvre ougandaise Memories of Love Returned de Ntare Guma Mbaho. Les cinéastes Fouad Souiba, David Pierre Fila (Congo) et Mohamed Fadel Joumani ont quant à eux reçu des mentions spéciales du jury.

Ce rendez-vous annuel du 7e art à Dakhla, ville du sud marocain située sur la côte atlantique, a mis en compétition un total de 19 œuvres issues de 21 nations du Moyen-Orient et du continent africain.