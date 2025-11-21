Le sélectionneur national Sami Trabelsi a publié la liste des joueurs appelés pour disputer la Coupe arabe FIFA, programmée du 1er au 18 décembre au Qatar. La sélection tunisienne disputera la phase de groupes dans la poule A, où figure le pays hôte. Les deux autres adversaires seront connus après les barrages du 25 novembre opposant la Syrie au Soudan du Sud et la Palestine à la Libye.

Un retour dans une compétition historique

La Tunisie aborde ce tournoi avec un passé marqué par une première victoire en 1963 au Liban. La dernière participation remonte à 2021, déjà au Qatar, où l’équipe avait atteint la finale avant de s’incliner contre l’Algérie 0-2 après prolongations. Cette édition 2025 constitue la 11e Coupe arabe des nations, la deuxième organisée sous l’égide de la FIFA, et rassemble 16 équipes réparties en quatre groupes.

Les gardiens retenus

Le staff technique a convoqué trois gardiens : Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Béchir Ben Saïd (Espérance ST) et Noureddine Farhati (Stade tunisien). Trabelsi s’appuie sur un trio déjà habitué aux rassemblements récents.

Une défense majoritairement issue de clubs tunisiens

La ligne défensive réunit Moataz Naffati (IFK Norrköping/Suède), Mohamed Ben Ali (Espérance ST), Ali Maaloul (CS Sfaxien), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance ST), Yassine Meriah (Espérance ST), Hamza Jelassi (Espérance ST), Marouane Sahraoui (Stade tunisien) et Oussama Haddadi (RS Berkane/Maroc). L’Espérance Sportive de Tunis fournit cinq éléments, constituant le bloc le plus fourni du secteur.

Un milieu de terrain équilibré

Le milieu s’articule autour de joueurs évoluant entre le championnat local et l’étranger : Ferjani Sassi (Al-Gharafa/Qatar), Houceme Tka (Espérance ST), Ismael Gharbi (FC Augsbourg/Allemagne), Mohamed Haj Mahmoud (FC Lugano/Suisse), Chihab Jebali (Espérance ST) et Mohamed Ali Ben Romdhane (Al-Ahly/Egypte).

Un secteur offensif diversifié

L’attaque regroupe Amor Layouni (BK Häcken/Suède), Naïm Selliti (Al-Shamal/Qatar), Nacim Dendani (AS Monaco/France), Rayan Anane (Étoile du Sahel), Hazem Mastouri (Dinamo Makhatchkala/Russie) et Firas Chaouat (Club Africain). Le groupe combine profils locaux et expatriés, avec une répartition large des championnats représentés.

La liste présentée constitue la base choisie par Sami Trabelsi pour préparer l’entrée en lice dans cette Coupe arabe. Les prochains jours permettront d’affiner la préparation avant le début de la compétition le 1er décembre.