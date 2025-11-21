Lors des instances de la Francophonie qui se sont tenues du 18 au 20 novembre 2025 à Kigali (Rwanda), la Tunisie a exposé sa position sur plusieurs dossiers majeurs, dont les droits des femmes, l’avenir du multilatéralisme et la cause palestinienne, comme l’a indiqué l’ambassade de Tunisie à Paris dans un communiqué publié sur son compte Facebook.

Représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’ambassadeur Dhia Khaled a pris part aux travaux de la 46e Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) et de la 136e session du Conseil permanent de la Francophonie (CPF). Il a réaffirmé l’engagement résolu de la Tunisie à consolider « de manière continue et irréversible » les droits des femmes, soulignant que l’émancipation féminine constitue une priorité nationale qui, a-t-il précisé, s’appuie sur l’éducation, l’accès à l’emploi et des politiques d’autonomisation.

Concernant « L’avenir du multilatéralisme », le diplomate a plaidé en faveur d’un modèle « juste et renouvelé », appelant à une coopération internationale ancrée dans les priorités des peuples, respectueuse de la souveraineté des États et capable de répondre avec efficacité aux crises mondiales.

Par ailleurs, Khaled a réitéré la position de principe de la Tunisie en faveur de la cause palestinienne, qui demeure un pilier central de sa politique étrangère.