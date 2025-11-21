Après deux ans et demi de travaux de rénovation, le FC Barcelone disputera samedi son premier match dans son mythique stade du Camp Nou. Ce choc de la 13e journée de Liga l’opposera à l’Athletic Bilbao. Le club catalan, champion d’Espagne en titre et actuellement 2e au classement, espère marquer ce retour par une victoire et mettre la pression sur le Real Madrid, leader du championnat.

Le match se jouera devant un peu plus de 45 000 spectateurs, loin des 105 000 places prévues une fois la rénovation complète en 2027. Malgré cette capacité réduite, le club souhaite faire de cette rencontre un moment symbolique pour ses supporters.

Des retours clés pour le Barça

L’équipe blaugrana pourra compter sur le retour de plusieurs joueurs importants. Lamine Yamal, toujours gêné au pubis, sera de nouveau disponible, tout comme le Brésilien Raphinha et le gardien Joan Garcia. Ces retours renforcent les options de l’entraîneur pour ce match crucial.

Le FC Barcelone ambitionne de s’imposer pour consolider sa deuxième place et rappeler sa présence au sommet, surtout dans un contexte où le Real Madrid a connu deux matches sans victoire avant la trêve : une défaite 1-0 à Liverpool et un match nul 0-0 contre Vallecas.

Pression sur le Real Madrid

Dimanche, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse du promu Elche (11e). Après ses résultats mitigés, la pression s’accentue sur l’entraîneur Xabi Alonso. L’issue de ce déplacement pourrait influencer la lutte pour le titre dans cette première partie de saison.

Programme complet de la 13e journée

Vendredi 21 novembre : Valence – Levante

Samedi 22 novembre : Alavés – Celta Vigo, FC Barcelone – Athletic Bilbao, Osasuna – Real Sociedad, Villarreal – Majorque

Dimanche 23 novembre : Real Oviedo – Rayo Vallecano, Betis Séville – Gérone, Getafe – Atlético Madrid, Elche – Real Madrid

Lundi 24 novembre : Espanyol Barcelone – Séville FC

Cette 13e journée s’annonce décisive pour la course au titre et la dynamique des clubs, avec un Barça motivé pour briller dans son stade rénové et un Real Madrid sous pression.