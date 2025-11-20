La Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) a annoncé, ce jeudi, le lancement de l’appel à candidatures pour l’édition 2026 de son prix littéraire. Doté de 20 000 euros (environ 68 000 dinars tunisiens), ce prix récompense une œuvre de fiction traduite en anglais et publiée dans l’un des pays d’intervention de la banque, dont la Tunisie fait partie.

Le prix sera décerné à un roman ou à un recueil de nouvelles, écrit par un seul auteur et publié pour la première fois au cours de l’année écoulée. La somme sera répartie équitablement entre l’auteur et le traducteur de l’œuvre lauréate. La date limite pour soumettre les candidatures est fixée au 8 décembre 2025.

La cérémonie de remise du prix se tiendra au siège de la BERD à Londres, le 2 juillet 2026. Les œuvres soumises seront évaluées par un jury indépendant.

Pour cette édition 2026, le jury sera présidé pour la troisième et dernière année consécutive par la Dr. Maya Jafar. Elle sera entourée de trois nouveaux membres : l’universitaire et écrivaine albanaise, la Professeure Lea Ypi ; l’écrivain nigérian, le Professeur Chigozie Obioma ; et un auteur de non-fiction, Marek Kohn.

La BERD est une institution financière internationale détenue par 77 pays, ainsi que par l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement. Elle œuvre à soutenir les initiatives du secteur privé et à rendre les économies des régions où elle intervient plus compétitives, inclusives et résilientes.