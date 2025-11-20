Tunis, 20 novembre (TAP) — Des pluies éparses touchent le sud, avec des passages orageux et des intensités plus marquées sur le sud-est. Ailleurs, le ciel reste variable avant de se charger en fin de journée sur les côtes du nord, où des pluies localement intenses sont attendues durant la nuit.

Le vent souffle de secteur ouest, fort près des côtes, avec des rafales pouvant dépasser 70 km/h sous orages. La mer est agitée et devient très agitée la nuit dans le nord.

Les températures varient entre 17 et 22 °C, autour de 15 °C sur les hauteurs et atteignent 24 °C dans l’extrême sud.