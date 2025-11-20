Le Pôle de créativité et des arts numériques Fadhel Ben Achour -Espace MAKEN- à La Marsa, accueille du 20 au 24 novembre 2025 le premier hackathon tunisien “Meet the Professionals”, une initiative qui réunit auteurs, artistes, designers, développeurs et entrepreneurs culturels autour d’un même défi : écrire, créer et innover avec l’intelligence artificielle.

Organisé par le Centre international de Tunis pour l’économie culturelle numérique (TICDCE), en collaboration avec la startup Vegabook, l’événement vise à révéler de nouveaux talents et à encourager auteurs, artistes et créateurs tunisiens à explorer l’IA comme véritable outil d’inspiration et de création.

Cette aventure inédite, placée sous le thème “Writing Projects in the Age of Artificial Intelligence” (écrire des projets à l’ère de l’intelligence artificielle), déploie un programme intensif autour d’ateliers pratiques encadrés par des experts, portant sur les outils d’IA, le storytelling, le prototypage et la préparation de projets. Au programme, trois jours de bootcamp pour se former, expérimenter et affiner les idées et 24 heures de challenge pour préparer le Demo Day. A l’issue de ce marathon créatif, les projets, portés par plus d’une cinquantaine de participants répartis en équipes, seront présentés devant un jury de professionnels et de partenaires, qui sélectionnera trois lauréats.