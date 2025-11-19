Une séance plénière commune est tenue mercredi matin à l’Assemblée des représentants du peuple consacrée à l’examen du budget de la mission du ministère de la Santé pour l’année 2026, en présence du ministre de la Santé.

Les dépenses de la mission de la santé ont été fixées à 4 350 millions de dinars, contre 4 000 millions de dinars en 2025, soit une augmentation de 8,75 %, sans tenir compte des ressources propres.

Les dépenses de la mission de la santé se répartissent comme suit : 2 860 500 mille dinars alloués aux salaires, 680 400 mille dinars aux dépenses de gestion et 29 100 mille dinars alloués aux dépenses d’intervention, tandis que les dépenses d’investissement ont été fixées à 780 000 dinars.

Selon le rapport conjoint de la commission de la santé, des affaires de la femme, de la famille et affaires sociales et des personnes handicapées du Parlement et de la commission des services et du développement social du Conseil national des régions et des districts, le ministère oeuvre pour acquérir des équipements de santé de pointe et les distribuer dans les différentes régions du pays.

Le rapport indique que la Tunisie est entrée dans une nouvelle phase de son histoire sanitaire grâce au projet d’hôpital numérique, le premier du genre dans le pays, qui a permis de fournir des services de télémédecine dans 22 hôpitaux régionaux, couvrant quatre spécialités médicales, et de relier plus de 31 hôpitaux à un service d’imagerie médicale à distance, offrant ainsi des services de haute qualité à moindre coût et contribuant à l’équité technologique entre les régions.

Le ministère veille à garantir la sécurité sanitaire et pharmaceutique grâce à l’entrée en activité effective de l’Agence nationale des médicaments et des produits de santé depuis janvier 2025, à l’élaboration de la stratégie pharmaceutique nationale en collaboration avec le Conseil national de sécurité, ce qui renforce la transparence et la qualité et lutte contre le monopole et la corruption, ainsi que le développement du tourisme médical et thérapeutique et l’exploitation de l’expertise nationale et des ressources disponibles pour soutenir le rayonnement de la Tunisie dans ce domaine vital, et s’efforce de résoudre les nombreux problèmes liés aux projets en suspens.

En coordination avec les médias audiovisuels, le ministère continuera également à élaborer et à présenter des programmes de sensibilisation avec la participation de professionnels de la santé et de citoyens, notamment en matière de prévention du tabagisme et de la toxicomanie.

Le ministère vise également à développer des programmes et des activités de contrôle continu des denrées alimentaires et des différents produits, de préservation de la santé et de protection de l’environnement, en plus de soutenir le système de formation afin de développer les compétences nécessaires pour s’adapter aux nouveautés et aux mutations technologiques.

Dans le domaine pharmaceutique, des efforts seront déployés pour assurer la liquidité nécessaire à la pharmacie centrale tunisienne.

Dans le cadre de la stimulation des ressources humaines, 4 000 postes du personnel recruté ont été affectés, dont 3 850 dans plusieurs structures de santé publiques et 150 dans des institutions publiques à caractère non administratif. La situation d’environ 1 000 travailleurs des chantiers sera également régularisée.