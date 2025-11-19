L’Écosse a remporté mardi soir l’un des scénarios les plus spectaculaires de ces qualifications au Mondial-2026. Menée à plusieurs reprises, l’équipe nationale a inscrit deux buts dans le temps additionnel pour s’imposer 4-2 face au Danemark à Glasgow. Ce succès lui offre la première place du groupe C avec deux points d’avance sur son adversaire, lors de cette dernière journée décisive.

Deux buts tardifs pour changer le destin

Kieran Tierney a lancé ce dénouement improbable d’une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface à la 90e+3. Cinq minutes plus tard, Kenny McLean a lobé le gardien danois depuis le rond central (90e+8), validant une victoire indispensable. L’Écosse met ainsi fin à 27 ans d’absence en Coupe du monde. Le Danemark devra passer par les barrages en mars pour espérer participer à une troisième édition consécutive.

Une ambiance électrique à Hampden Park

Avant le coup d’envoi, Hampden Park a fait vibrer Glasgow. Les supporters ont entonné un « Flower of Scotland » a capella, dans une version à la fois puissante et chargée d’émotion. Dès les premières minutes, le stade a explosé de nouveau lorsque Scott McTominay a repris un ballon d’un retourné acrobatique spectaculaire, dos au but et à hauteur du point de penalty (3e, 1-0).

Un premier acte bousculé et un Danemark entreprenant

Le match a pourtant basculé ensuite pour l’Écosse. La sortie sur civière de Ben Gannon-Doak, passeur décisif sur l’ouverture du score et blessé à une cuisse (21e), a affaibli l’équipe locale. Le Danemark a alors multiplié les offensives. Rasmus Hojlund s’est procuré plusieurs situations dangereuses, butant sur Craig Gordon à deux reprises (7e, 47e) et voyant un but annulé pour une faute après intervention de la VAR (23e).

Le Danemark réduit mais combatif

Hojlund a fini par égaliser sur penalty à la 57e minute, après une faute d’Andy Robertson à l’entrée de la surface. Les Danois ont ensuite été réduits à dix après un deuxième carton jaune adressé à Rasmus Kristensen (61e). Malgré cette infériorité, ils ont d’abord concédé un but sur corner (78e, 2-1) avant de revenir encore grâce à Patrick Dorgu (82e, 2-2).

Un final totalement renversé

Alors que le Danemark semblait tenir le nul, l’Écosse a trouvé les ressources pour reprendre l’avantage dans un temps additionnel étiré. Tierney puis McLean ont scellé une soirée historique pour une équipe qui n’avait plus foulé la scène mondiale depuis 1998.