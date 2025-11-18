Le symposium International sur la promotion du rôle de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies dans le Soutien de la Paix et de la Sécurité Internationales a conclu ses travaux par l’adoption de la « Déclaration de Tunis » qui a recommande, notamment de rebâtir la confiance par un dialogue inclusif, à travers des initiatives nationales et régionales de dialogue pérennes entre cultures et religions, et le soutien de partenariats entre l’Alliance des Civilisations et les organisations régionales dans les domaines de la prévention des conflits.

La lutte contre les discours de haine et la désinformation, en invitant États et les institutions médiatiques à élaborer des plans nationaux pour contrer les discours de haine et à renforcer la coopération entre l’Alliance et les grandes plateformes numériques en vue de mettre en place des codes de conduite responsables.

Les participants ont vivement recommandé de développer des programmes d’éducation médiatique et numérique au profit des jeunes.

Ils ont, sur un autre plan, appelé à l’autonomisation des jeunes et des femmes en tant qu’acteurs clés de la construction de la paix.

Parmi les propositions formulées dans ce sens, la mise en place de programmes régionaux de formation des « ambassadeurs du dialogue et de la paix » et le renforcement de la participation des jeunes et des femmes à la prise de décision liés à la paix et à la sécurité. Le symposium a salué l’initiative « Les jeunes ambassadeurs de l’ICESCO pour la paix », devenue une plateforme internationale émergente pour ancrer la culture de la paix.

La Déclaration de Tunis a, par ailleurs, porté sur le rôle de l’éducation et des médias comme passerelles de confiance et de paix. Le symposium a appelé à intégrer les valeurs de citoyenneté mondiale et de diversité culturelle dans les programmes éducatifs, à former les enseignants et les journalistes dans les domaines des médias pour la paix, et à produire un contenu positif soutenant la coexistence et la compréhension entre les cultures.

Autre point; l’intégration de la dimension technologique et de l’innovation dans le dialogue entre civilisations. Les

participants au symposium ont souligné l’importance de développer des plateformes numériques interactives sous la supervision de l’Alliance, et de renforcer la coopération avec les universités et les centres d’innovation pour produire des solutions numériques favorisant la communication, la justice sociale et les valeurs du dialogue.

Ils ont, enfin insisté sur l’importance d’élargir la coopération entre l’Alliance et les organisations régionales, d’assurer un soutien financier et logistique durable à ses initiatives et de promouvoir les réseaux de coopération entre universités et société civile afin de traduire les principes en projets concrets dans les domaines de l’éducation, de la culture et des médias.

Organisé lundi par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec l’Organisation mondiale islamique pour l’éducation, la science et la culture (ISESCO) et l’Alliance des Nations Unies, le symposium a eu lieu au siège de l’Académie Diplomatique Internationale de Tunis, en présence du ministre de l’Éducation, du Mufti de la République Tunisienne, de plusieurs Ambassadeurs de pays étrangers accrédités en Tunisie, d’experts nationaux et de représentants d’organisations internationales et régionales.