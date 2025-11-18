Une rencontre de réflexion théâtrale avec l’un des plus grands théoriciens du théâtre contemporain, le professeur Patrice Pavis (France), chercheur et critique reconnu pour avoir fondé des méthodes d’analyse du spectacle et des textes dramatiques, est prévue dans le cadre de la 26ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC), qui se tiendra du 22 au 29 novembre 2025.

Patrice Pavis a enseigné dans des universités françaises et internationales, dont l’Université Paris VIII et la Kent University au Royaume-Uni, et il est largement présent dans les recherches sur l’image dramatique et la critique théâtrale. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le théâtre interculturel, la théorie dramatique et la mise en scène contemporaine, dont le “Dictionnaire du théâtre”, traduit en une dizaine de langues.

Ce dictionnaire, présenté comme une référence dans l’analyse des spectacles, aborde les grandes questions de dramaturgie, d’esthétique, de sémiologie et d’anthropologie théâtrale. Il constitue une synthèse complète sur l’histoire, la théorie et la pratique des arts de la scène et représente un outil précieux pour les étudiants en études théâtrales ou au conservatoire.

Les notions clés de l’analyse textuelle et scénique y sont définies et illustrées par des exemples tirés à la fois de la dramaturgie classique et des mises en scène contemporaines. En traitant également des expériences interculturelles et interartistiques, ce dictionnaire encyclopédique offre une approche actuelle et plurielle des textes dramatiques et des représentations.