Des mesures exceptionnelles encadrant la distribution des dattes, des agrumes, des grenades et des olives et le contrôle des différentes étapes de commercialisation dans les différentes filières ont été adoptées, annoncent les ministères de l’Agriculture, du Commerce, de l’Intérieur et des Finances dans un communiqué conjoint publié lundi soir.

Ces dispositions permettront aux producteurs, notamment les petits exploitants, de commercialiser directement leurs récoltes à travers les circuits de distribution, qu’ils soient directs ou indirects, et ce depuis les zones de production vers les zones de consommation, de transformation ou de stockage dans toutes les régions du pays.

Elles prévoient également, la facilitation des opérations de transport et de distribution.

Les ministères appellent, à cet effet, les autorités régionales et locales à intervenir immédiatement pour accompagner les producteurs et les commerçants, à lever les éventuels obstacles, à simplifier les procédures et à leur fournir l’appui nécessaire afin de maîtriser les prix et de lutter contre toutes les formes de monopole portant atteinte aux intérêts des agriculteurs et des consommateurs.

Ces mesures visent à valoriser et préserver la récolte 2025/2026 dans les filières concernées, à améliorer l’approvisionnement du marché local, à renforcer les exportations nationales et à protéger les intérêts des producteurs.

Elles ont également pour objectif d’assurer la continuité des systèmes de production agricole et de soutenir les petits agriculteurs dans la commercialisation de leurs produits, en les préservant contre toute forme d’exploitation ou de pratiques préjudiciables.