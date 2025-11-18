À huit mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, 34 équipes ont déjà validé leur participation. La compétition se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, dans un format inédit à 48 équipes.

Pays hôtes et premières qualifications

Les trois pays organisateurs — États-Unis, Canada et Mexique — sont qualifiés d’office. À ces nations s’ajoutent 31 équipes issues des qualifications continentales. Le Cap-Vert, l’Ouzbékistan et la Jordanie participeront pour la première fois à une phase finale.

Répartition par zones géographiques

Asie (AFC) : Australie, Corée, Iran, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Arabie saoudite (8).

Océanie (OFC) : Nouvelle-Zélande (1).

Amérique du Sud (Conmebol) : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay (6).

Afrique (CAF) : Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d’Ivoire (9).

Europe (UEFA) : Angleterre, France, Croatie, Portugal, Norvège, Allemagne, Pays-Bas (7).

Ces 34 nations sont désormais certaines de disputer la phase de groupes de la compétition.

Format et calendrier de la compétition

Les 48 équipes seront réparties en 12 poules de quatre nations. Les deux premières de chaque groupe seront directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Les huit meilleures troisièmes compléteront le tableau, une première dans l’histoire du Mondial.

Le match d’ouverture aura lieu le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico, tandis que la finale est programmée le 19 juillet au MetLife Stadium, dans le Grand New York. Seize stades accueilleront la compétition : onze aux États-Unis, trois au Mexique et deux au Canada.

Villes hôtes

États-Unis : Kansas City, Boston, Grand New York, Seattle, Philadelphie, Atlanta, San Francisco, Los Angeles, Miami, Dallas, Houston.

Mexique : Monterrey, Mexico, Guadalajara.

Canada : Vancouver, Toronto.

Ces préparatifs marquent une étape clé pour l’organisation de la Coupe du monde et permettent déjà de visualiser la carte des déplacements et de la logistique des supporters.