Huit films ont été récompensés à la 10 ème édition du Festival international du film des droits de l’homme “Human Screen Festival – Karama Tunisie”.

Le prix du meilleur long métrage de fiction a été attributé, ex aequo, à “Samia” de Yasemin Amderelli (Belgique, Allemange) et “Drained by Dreams” de Shekh Al Mamun ( Corée du Sud). Dans la compétition documentaire, le prix du meilleur long métrage a été décerné à “On ne le quitte pas, on sarrache” de Hania Khoury (Liban).

Le palmarès a été dévoilé samedi soir lors d’une cérémonie à Tunis marquée par Ia projection d’un film abordant la question des violences faites aux femmes, “Beyond Reality” de Bachir Zayeni (2024) ainsi qu’une performance artistique de Faten Ben Khaled (FBK).

En hommage à Gaza, le festival a été ouvert par le documentaire « Put Your Soul on Your Hand and Walk » réalisé par l’Iranienne Sepideh Farsi en collaboration avec la photographe palestinienne Fatma Hassouna, tuée lors d’un bombardement en avril dernier.

Organisée du 11 au 15 novembre sous le thème “Rights Are Indivisible”? cette 10e edition a accueilli 55 œuvres issues de 32 pays.

Les compétitions de fiction et de documentaire ont regroupé quinze longs métrages, trente courts et dix films d’animation abordant la liberté, la justice sociale, les droits des réfugiés, la mémoire des guerres et l’égalité des genres.

Palmarès:

Compétition des films de fiction

-Prix du meilleur long métrage (ex aequo) : “Samia” de Yasemin Amderelli ( Belgique, Allemagne) & “Drained by Dreams” de Shekh Al Mamun ( Corée du Sud)

-Prix du meilleur court métrage : “Why did you come back every summer?” de Juli Suàrez (Espagne)

-Prix du meilleur film d’animation : “Border” de Said Mohsen Hossini (Afghanistan)

Compétition des films Documentaires

-Prix du meilleur long métrage :”On ne le quitte pas , on s’arrache” de Hania Khoury (Liban)

-Mention spéciale du jury : “Un père, un fils et Sankara” d’Andreas Landeck (Algérie, France)

-Prix du meilleur court métrage: “Faghan. Daughters of Afghanistan” d’Emanuella Zuccalalà (Italie)

-Mention spéciale du jury: “We are here” de Farzaneh Faroozesh (Iran)