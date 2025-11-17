La République démocratique du Congo a validé, dimanche, son ticket pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026 après avoir dominé le Nigéria à l’issue d’une séance de tirs au but haletante (1-1 a.p., 4-3 t.a.b.).

Sous une pluie battante, c’est le capitaine Chancel Mbemba, défenseur du LOSC et ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui a inscrit le tir au but décisif, offrant aux Léopards une qualification historique.

La RDC, qui n’a plus participé à la Coupe du monde depuis 1974, devra encore franchir l’ultime obstacle des barrages intercontinentaux en mars prochain au Mexique, co-organisateur du tournoi avec les États-Unis et le Canada.

Le match avait pourtant mal débuté pour les Congolais : Frank Onyeka ouvrait le score pour le Nigéria dès la 3e minute. Mais Mechak Elia remettait les deux équipes à égalité à la 32e minute. Les Super Eagles perdaient ensuite leur star Victor Osimhen, sorti blessé à la pause.

Toujours à égalité après la prolongation, les deux sélections ont été départagées aux tirs au but. Entré en jeu en toute fin de prolongation, le gardien congolais Timothy Fayulu s’est mué en héros en détournant deux tentatives nigérianes, avant que Mbemba ne scelle la victoire et l’espoir d’un retour mondialiste pour la RDC.