La deuxième édition du Forum des entrepreneurs & entreprises étrangères en Tunisie (EEET 2025) se tiendra jeudi 20 novembre à la Maison de France à Tunis, comme l’a annoncé l’Union des Français de l’Étranger – Côtes de Carthage (UFE) sur ses réseaux sociaux.

Placé sous le thème « Connecter, inspirer, entreprendre », cet événement se positionne comme le rendez-vous économique de référence pour les entrepreneurs étrangers, les investisseurs et les institutions qui souhaitent développer ou renforcer leurs activités en Tunisie. Son objectif est de créer des partenariats durables entre les communautés d’affaires étrangères et l’écosystème économique tunisien.

Au programme de cette journée figurent des conférences plénières avec des décideurs et experts influents, des ateliers thématiques abordant les enjeux économiques, fiscaux et sociétaux, ainsi que des séances de rencontres B2B et de networking destinées à générer des opportunités concrètes. La remise du Label EFE, qui distingue les Entreprises de Français à l’Étranger, est également au menu.

Les organisateurs présentent ainsi le Forum EEET comme l’événement incontournable dédié au réseautage, à l’innovation et à la coopération internationale en Tunisie.