L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et le Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) ont entamé, lors d’une séance plénière commune tenue, dimanche, l’examen du budget de la mission du ministère de l’Équipement et de l’Habitat, pour l’exercice 2026.

Le projet de budget de la mission de l’Équipement et de l’Habitat pour l’exercice 2026 est estimé à 2150 millions de dinars (MD), contre 2022 MD en 2025, en hausse de 6,3%.

Les dépenses de rémunération sont fixées à environ 121 MD en 2026, contre 123 MD en 2024, enregistrant une baisse de 1,3%. Cette régression est expliquée par la réduction du nombre d’agents de la mission due à l’augmentation du nombre de départs à la retraite avant l’âge légal.

Pour les dépenses de gestion, elles sont fixées à environ 66,7 MD (engagement et paiement) contre 64,4 MD en 2025, en progression de 3,6%.

S’agissant des dépenses d’intervention de la mission du ministère de l’Equipement, elles s’élèveront à environ 196 MD (Engagement et paiement), contre 215 MD en 2025, enregistrant, ainsi, une baisse de 9,1%. Elles sont réparties en interventions ordinaires (3,92 MD) et interventions à caractère de développement (192,26 MD).

En ce qui concerne les dépenses d’investissement, elles sont estimées à 1832 MD (engagement) et 1764 MD(paiement) en 2026, contre 1656 MD (engagement) et 1616 MD(paiement), en 2025.

Quant aux dépenses des opérations financières pour l’année 2026, elles sont fixées à 1,6 MD (engagement et paiement), ce qui correspond au même montant que celui de l’année 2025.

La mission de l’Équipement et de l’Habitat consiste en la mise en œuvre de la politique de l’État dans les domaines de l’aménagement des infrastructures qui contribuent à renforcer et à booster l’investissement, à protéger les zones urbaines et la bande côtière et à fournir un logement décent.

L’objectif est de s’adapter aux exigences de l’activité économique et sociale et de faciliter l’accès de tous aux diverses prestations publiques, telles que l’éducation, la santé et l’emploi, tout en renforçant les investissements dans toutes les régions sans discrimination et en assurant le rayonnement du pays aux niveaux régional et mondial.

Les dépenses d’investissement les plus importantes seront allouées à la poursuite de la réalisation des projets lancés, au cours des années précédentes, notamment, les projets et programmes routiers, les projets de protection des villes, des zones urbaines et de la bande côtière, contre les inondations, ainsi que les projets et programmes de logement dans leurs différentes composantes.