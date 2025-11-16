Les qualifications européennes pour la Coupe du monde 2026 ont livré de nouvelles tendances ce samedi 15 novembre. Plusieurs favoris confortent leur avance, tandis que certaines sélections restent sous pression. Point complet sur les groupes B, C, E, H et J.

Groupe B : la Suisse confirme, le Kosovo se replace

La Suisse domine nettement la Suède (4–1) et consolide sa première place avec 13 points en cinq matchs. L’équipe enchaîne quatre victoires et affiche une différence de buts confortable (13 pour, 1 contre).

Le Kosovo signe une victoire importante en Slovénie (2–0) et reste en course avec 10 points. La Slovénie reste bloquée à trois points après trois nuls et deux défaites. La Suède ferme le classement avec un seul point en cinq rencontres.

Groupe C : le Danemark tient la tête malgré le nul

Le Danemark partage les points avec le Belarus (2–2), mais conserve la tête du groupe avec 11 points. L’Écosse reste au contact malgré sa défaite en Grèce (3–2), totalisant 10 points.

La Grèce revient à 6 points grâce à sa deuxième victoire, tandis que le Belarus reste dernier avec un point et une lourde différence de buts négative (-13).

Groupe E : l’Espagne déroule, la Turquie suit

L’Espagne poursuit son parcours parfait avec un cinquième succès, cette fois en Géorgie (0–4). La Roja affiche 19 buts marqués et aucun encaissé.

La Turquie suit à trois points après sa victoire face à la Bulgarie (2–0). La Géorgie reste troisième avec 3 points. La Bulgarie enchaîne un cinquième revers et demeure bloquée à zéro.

Groupe H : l’Autriche solide leader, la Bosnie-Herzégovine en embuscade

L’Autriche s’impose à Chypre (0–2) et renforce son statut de leader avec 18 points en sept matchs. La Bosnie-Herzégovine reste dans le rythme après sa victoire contre la Roumanie (3–1) et totalise 16 points.

La Roumanie reste troisième avec 10 points, tandis que Chypre suit avec 8 unités en huit rencontres. Saint-Marin ferme la marche avec sept défaites et un seul but inscrit.

Groupe J : la Belgique accrochée, le groupe reste serré

La Belgique concède un nul au Kazakhstan (1–1) mais conserve la tête avec 15 points. La Macédoine du Nord et le Pays de Galles suivent à 13 points après les résultats du jour, les Gallois ayant remporté leur match au Liechtenstein (0–1).

Le Kazakhstan reste quatrième avec 8 points. Le Liechtenstein enregistre une nouvelle défaite et reste à zéro.

Qualification : rappel du règlement

Les 12 vainqueurs de groupes obtiennent un billet direct pour le Mondial. Les 12 deuxièmes, ainsi que les quatre meilleures équipes de Ligue des nations non qualifiées par les groupes, disputeront des barrages pour attribuer les quatre derniers tickets pour 2026.