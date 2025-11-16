Le Brésil s’est imposé 2-0 face au Sénégal, samedi à Londres, lors d’un match amical opposant deux sélections déjà qualifiées pour le Mondial-2026. La Seleçao retrouve ainsi le succès après sa défaite 3-2 contre le Japon mi-octobre à Tokyo, où Carlo Ancelotti avait laissé plusieurs titulaires au repos.

Cette rencontre, disputée devant 58.000 spectateurs à l’Emirates Stadium, a offert un scénario clair : efficacité brésilienne en première période, manque de réalisme sénégalais ensuite.

Avantage brésilien en première période

Le Brésil a ouvert le score à la 28e minute par Estevao. Le jeune ailier de Chelsea, 18 ans, a profité d’un contre favorable dans la surface pour frapper sans contrôle et tromper Edouard Mendy. Huit minutes plus tard, Casemiro a doublé la mise à la suite d’un coup franc de Rodrygo. Sa frappe enroulée n’a laissé aucune chance au gardien sénégalais.

Les Sénégalais ont tenté de réagir. Peu avant la pause, ils ont réclamé un penalty pour une main dans la surface. Après consultation de la VAR, l’arbitre n’a pas accordé le penalty.

Occasion manquée pour les Lions

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Sadio Mané se sont procuré leur meilleure opportunité. À la 52e minute, Iliman NDiaye a récupéré une balle mal contrôlée par le gardien Ederson. Face au but vide, l’attaquant sénégalais a envoyé sa frappe sur le montant gauche.

Cette action a marqué un tournant. Le Brésil a ensuite géré son avance et a maintenu le score jusqu’au coup de sifflet final. Ce succès met fin à la série de 26 matches d’invincibilité du Sénégal et inflige au sélectionneur Pape Thiaw sa première défaite.

Les prochains rendez-vous

Le Brésil, quintuple champion du monde, avait validé son billet pour le Mondial en juin. Il affrontera mardi la Tunisie, elle aussi qualifiée, en amical au stade Pierre-Mauroy de Lille.

Le Sénégal, vainqueur de la CAN 2021 et qualifié depuis mi-octobre pour la Coupe du monde, poursuit sa préparation. La sélection jouera mardi un autre match amical contre le Kenya à Antalya, en Turquie. Les Lions de la Teranga continuent également leur préparation en vue de la prochaine CAN prévue du 21 décembre au 18 janvier.