Le Tunisien Mohamed Amine Zoghlami a décroché, samedi, la médaille de bronze dans la catégorie des -54 kg lors des épreuves de taekwondo des 6es Jeux de la Solidarité islamique à Riyad, en s’imposant 2-0 face à l’Égyptien Moatazbellah Assem.

Le taekwondoïste tunisien avait débuté la compétition par une victoire autoritaire contre l’Azerbaïdjanais Bahruz Guluzada (2-0), avant de s’incliner en quarts de finale face au Jordanien Jafar AlDaoud (0-2). Repêché, Zoghlami a ensuite validé son ticket pour le podium en profitant de l’abandon du Guinéen Mamadou Diallo.

Grâce à ce nouveau podium, la Tunisie porte à neuf son total de médailles dans ces Jeux : 2 en or, 3 en argent et 4 en bronze.

La délégation tunisienne engagée à Riyad-2025 compte 41 athlètes, répartis dans 12 disciplines.