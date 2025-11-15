La Croatie est devenue la 30e nation qualifiée pour la Coupe du monde 2026, la première organisée simultanément dans trois pays : États-Unis, Canada et Mexique. Ce Mondial sera inédit avec 48 équipes, réparties en 12 poules de quatre, dont les deux meilleures équipes de chaque poule seront directement qualifiées pour les 16es de finale. Les huit meilleures troisièmes compléteront le tableau.

Pays hôtes qualifiés d’office

Les trois pays organisateurs sont automatiquement qualifiés : États-Unis, Canada et Mexique. Le match d’ouverture aura lieu le 11 juin 2026 au stade Azteca de Mexico, tandis que la finale est programmée le 19 juillet 2026 au MetLife Stadium, dans le Grand New York.

Liste des nations déjà qualifiées

Zone Asie (AFC) — 8 équipes : Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Ouzbékistan, Qatar, Arabie Saoudite.

Zone Océanie (OFC) — 1 équipe : Nouvelle-Zélande.

Zone Amérique du Sud (CONMEBOL) — 6 équipes : Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, Paraguay, Uruguay.

Zone Afrique (CAF) — 9 équipes : Tunisie, Algérie, Maroc, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d’Ivoire.

Zone Europe (UEFA) — 3 équipes : Angleterre, France, Croatie.

Faits marquants :

Pour le Cap-Vert, l’Ouzbékistan et la Jordanie, il s’agira de leur première participation à une phase finale de Coupe du monde.

Avec ce format élargi, chaque poule offrira une nouvelle dynamique : les deux premières équipes passent directement en 16es de finale, tandis que les meilleures troisièmes complètent le tableau.

Calendrier et format

Début du tournoi : 11 juin 2026 (Azteca, Mexico)

Finale : 19 juillet 2026 (MetLife Stadium, New York)

Format : 48 équipes, 12 poules de 4, 16es de finale accessibles aux deux premiers de chaque poule et aux huit meilleures troisièmes.

La Coupe du monde 2026 promet d’être historique à plusieurs égards : nombre de participants, triple pays hôte et format avec huit meilleures troisièmes intégrées directement aux 16es de finale.