La phase des 16es de finale de la Coupe du monde U17 se poursuit au Qatar (3-27 novembre). Voici les résultats des matchs joués vendredi 14 novembre et le programme des rencontres du samedi 15 novembre.
Résultats du vendredi 14 novembre
Les équipes qualifiées pour les 8es de finale sont précédées de (+) :
Zambie – Mali : 1-3 (+)
Portugal – Belgique : 2-1 (+)
Suisse – Egypte : 3-1 (+)
France – Colombie : 2-0 (+)
Argentine – Mexique : 2-2 (4-5 t.a.b) (+)
Irlande – Canada : 1-1 (9-8 t.a.b) (+)
Etats-Unis – Maroc : 1-1 (3-4 t.a.b) (+)
Brésil – Paraguay : 0-0 (5-4 t.a.b) (+)
Ces résultats déterminent les équipes qualifiées pour les 8es de finale et confirment la progression de plusieurs favoris ainsi que quelques surprises.
Programme du samedi 15 novembre
Huit matchs sont programmés pour compléter le tableau des 16es de finale :
Sénégal – Ouganda
Corée – Angleterre
Italie – Tchéquie
Japon – Afrique du Sud
Allemagne – Burkina Faso
Venezuela – RDP Corée
Autriche – Tunisie
Croatie – Ouzbékistan
Les équipes vainqueures rejoindront les huit qualifiées de la veille pour composer les 8es de finale.