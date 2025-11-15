La phase des 16es de finale de la Coupe du monde U17 se poursuit au Qatar (3-27 novembre). Voici les résultats des matchs joués vendredi 14 novembre et le programme des rencontres du samedi 15 novembre.

Résultats du vendredi 14 novembre

Les équipes qualifiées pour les 8es de finale sont précédées de (+) :

Zambie – Mali : 1-3 (+)

Portugal – Belgique : 2-1 (+)

Suisse – Egypte : 3-1 (+)

France – Colombie : 2-0 (+)

Argentine – Mexique : 2-2 (4-5 t.a.b) (+)

Irlande – Canada : 1-1 (9-8 t.a.b) (+)

Etats-Unis – Maroc : 1-1 (3-4 t.a.b) (+)

Brésil – Paraguay : 0-0 (5-4 t.a.b) (+)

Ces résultats déterminent les équipes qualifiées pour les 8es de finale et confirment la progression de plusieurs favoris ainsi que quelques surprises.

Programme du samedi 15 novembre

Huit matchs sont programmés pour compléter le tableau des 16es de finale :

Sénégal – Ouganda

Corée – Angleterre

Italie – Tchéquie

Japon – Afrique du Sud

Allemagne – Burkina Faso

Venezuela – RDP Corée

Autriche – Tunisie

Croatie – Ouzbékistan

Les équipes vainqueures rejoindront les huit qualifiées de la veille pour composer les 8es de finale.