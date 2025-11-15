Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, vendredi, 14 novembre courant, au palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

Cité dans un communiqué, le chef de l’Etat a appelé à la nécessité de revoir nombre d’accords conclus par la Tunisie qui ont été préjudiciables aux intérêts de notre pays et ont gravement affecté son économie dans de plusieurs domaines.

Lors de cette réunion, le chef de l’Etat a, en outre, souligné que la Tunisie restera fidèle toujours à ses valeurs et aux principes sur lesquels repose sa politique étrangère, dont notamment le principe de non-alignement.

Il a rappelé, à ce propos, le texte du préambule de la Constitution du 25 juillet 2022 selon lequel la Tunisie refuse de conclure des alliances à l’étranger, tout comme elle refuse toute ingérence dans ses affaires intérieures et oeuvre à diversifier ses partenariats stratégiques au service de ses propres intérêts.

Sur un autre plan, le président de la République a évoqué avec le ministre des affaires étrangères le dossier de la communauté tunisienne à l’étranger, appelant à ce titre à la nécessité à redoubler d’efforts en vue d’offrir à ses membres le soutien et l’encadrement nécessaires.