L’historien tunisien Abdeljelil Temimi s’est vu décerner jeudi soir à Dubaï le Prix Al Owais des études humanistes et prospectives, lors d’une cérémonie organisée par la Fondation culturelle Al Owais dans sa 19e édition.

Temimi a exprimé, dans une déclaration à l’agence TAP, sa joie de recevoir cette prestigieuse distinction déclarant “Ma carrière universitaire est longue, mais cet honneur de me voir décerner par la prestigieuse Fondation Al Owais constitue pour moi un nouveau couronnement. Le second constitue la publication par la Fondation du plus important ouvrage richement illustré de photographies et d’informations de ma carrière consacré à la conquête ottomane de la Tunisie. Cela témoigne d’un suivi judicieux et efficace à ma carrière.”

Dans son discours au nom de la Fondation culturelle Sultan Bin Ali Al Owais, le président du conseil d’administration, le Dr Anwar Gargash, a souligné que l’attribution de ce prix constitue une reconnaissance bien méritée des efforts exceptionnels des lauréats dans les domaines de la littérature, de la pensée et des sciences, et une incitation à poursuivre leur engagement et leur quête d’excellence.

Il a déclaré que les lauréats “sont les phares de la pensée et de la créativité dans notre monde arabe, enrichissant et renouvelant notre riche patrimoine et contribuant à l’essor de la créativité arabe, ouvrant ainsi de nouveaux horizons à la pensée et à la connaissance”. Il a réaffirmé l’engagement de la Fondation culturelle Al Owais à soutenir la créativité, à honorer ses figures de proue et à préserver les valeurs culturelles qui élèvent la pensée, l’écriture et l’humanité.

Pour sa part, le Secrétaire général a déclaré de la fondation Abdul Hamid Ahmed a déclaré à TAP, que “L’attribution du prix au Dr Abdjelil Temimi, doyen des historiens arabes, constitue un honneur pour la distinction elle-même. Il a mené à bien de nombreuses études et recherches historiques, notamment sur l’histoire ottomane. Il a également créé une fondation à son nom, dédiée à la recherche scientifique, qui est devenue une véritable institution.”

Évoquant le fait que six Tunisiens aient reçu le prix Al Owais depuis sa création, il a salué la richesse des talents tunisiens dans divers domaines, dont les sciences, la littérature, l’économie et la recherche. Il a souligné que la Tunisie a également formé de nombreuses personnalités éminentes dans le domaine de l’éducation, ajoutant “Depuis des années, nous nous appuyons sur l’expertise de nombreux professionnels tunisiens dans divers secteurs.”

Lors de la cérémonie de remise des prix, Ali Obaid Al Hameli, membre du jury, a présenté le rapport du comité. Il a expliqué que l’attribution du prix des sciences humaines et prospectives au chercheur Abdeljelil Temimi, l’un des plus éminents historiens arabes contemporains, reconnaissait l’ensemble de son œuvre et sa contribution au développement de la recherche scientifique arabe. Il a souligné que les travaux du dr Temimi constituent un modèle de documentation historique fondée sur de nouveaux principes d’écriture de l’histoire et témoignent de l’évolution de la recherche historique dans la pensée contemporaine. Il a également mis en lumière la diversité de son domaine d’étude. Les recherches historiques de dr Temimi portaient notamment sur l’histoire des Morisques en Andalousie, l’histoire tunisienne contemporaine et l’histoire des provinces arabes durant la période ottomane.

Concernant les lauréats des autres catégories du 19e Prix Al Owais, le Prix Al Owais des études littéraires et critiques a été décerné au critique marocain Hamid Lahmdani, le poète irakien Hamid Said a remporté le Prix de poésie, le critique marocain Hamid Lahmdani a reçu le Prix des études littéraires, et la romancière irakienne Inaam Kachachi a été récompensée dans la catégorie Nouvelle, Roman et Théâtre.

Quant au Prix pour la réussite culturelle et scientifique, attribué par décision du Conseil d’administration et non soumis aux mêmes critères de sélection que les autres prix, il a été remis à Cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au monde culturel et arabe. Il a lancé de nombreuses initiatives et projets culturels, dont le Défi de lecture arabe, le plus grand événement mondial consacré à la langue arabe. Le premier prix de cette édition a été remporté par les jumelles tunisiennes Bissan et Bilsan.

Depuis sa création, le prix Al Owais a récompensé 105 personnalités dans différentes disciplines, dont 6 Tunisiens. Le prix du Théâtre a été décerné à l’écrivain Ezzedine Madani (2004/2005), tandis que le prix des Études et de la Critique a été attribué à Abdessalem Mseddi (2008/2009), Hammadi Saoud (2016/2017) et Mohamed Lotfi Yousfi (2018/2019). Le prix des Humanités et de la Prospective a été remis au penseur Hichem Djaït (2006/2007) et à Abdeljelil Temimi (2024/2025).

Pour cette édition, 1940 candidats ont été nominés dans toutes les catégories. Le Prix de poésie a reçu 258 candidatures, tandis que le Prix de la nouvelle, du roman et du théâtre en a reçu 566. Le Prix des études et de critique littéraires a reçu 318 candidatures, et le Prix des sciences humaines et des études prospectives 505 candidats, et 293 dans la catégorie “Réalisations scientifiques et culturelles”.

Pour rappel, le montant des Prix a été porté de 120 000 usd à 150 000 usd pour chaque catégorie. Cette hausse de la dotation coïncide avec le centenaire de la naissance du poète Sultan Al Owais (1925-2025), dont l’UNESCO a proclamé l’année 2025 “Année de sa naissance”.

La 19ème cérémonie de remise du Prix Al Owais s’est déroulée dans une ambiance festive, en présence d’une pleiade d’intellectuels de renom, parmi lesquels des écrivains, des poètes, des chercheurs universitaires et des invités venus de divers pays arabes suivi d’un concert de l’Orchestre de l’Académie des Beaux-Arts de Fujairah, qui a offert au public les plus belles chansons du riche répertoire musical arabe. Les jeunes chanteurs ont ravi l’auditoire présent en interprétant des extraits des chefs-d’œuvre de notamment Mayada El Hennawy, Warda, Sabeh Fakhri et Oum Kalthoum.