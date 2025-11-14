La Confédération africaine de football (CAF) a confié l’arbitrage du choc entre Al-Ahly SC et la JS Kabylie à un trio tunisien dirigé par Mehrez Malki. La rencontre, programmée pour la première journée du groupe B de la Ligue des champions d’Afrique, se disputera le samedi 22 novembre au stade international du Caire à 17h00, selon des médias égyptiens.

Mehrez Malki au centre, un quatuor tunisien confirmé

Mehrez Malki sera accompagné d’Aymen Ismaïl en tant que premier assistant et de Marouane Saâd comme deuxième assistant. Le quatrième arbitre de la rencontre sera Amir Loussif. Cette désignation s’inscrit dans la continuité de la confiance accordée par la CAF aux officiels tunisiens, régulièrement sollicités pour des affiches continentales de haut niveau.

Un groupe B particulièrement relevé

Le groupe B s’annonce disputé avec la présence d’équipes habituées aux compétitions africaines. L’autre match de la poule opposera les Tanzaniens de Young Africans au FAR Rabat, une affiche qui donnera le ton d’une phase de groupes équilibrée et ouverte.

JS Kabylie : un billet obtenu avec autorité

La JS Kabylie a validé son accès à cette phase de groupes après une double confrontation maîtrisée face à l’US Monastir. Le club algérien s’est largement imposé 3–0 à l’aller avant de confirmer au retour (2–1). Fort de cette qualification solide, il espère désormais franchir une nouvelle étape et atteindre les quarts de finale.

Al-Ahly en quête d’un nouveau sacre continental

En face, Al-Ahly SC aborde la compétition avec ses ambitions habituelles. Le club cairote, multiple champion d’Afrique, a éliminé l’Aigle Noir du Burundi grâce à deux victoires identiques (1–0, 1–0). Soutenu par son public et armé de son expérience, Al-Ahly entame cette édition avec l’objectif clair de reconquérir le titre continental.