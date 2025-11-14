La Fédération turque de football (TFF) a suspendu 102 joueurs évoluant en première et deuxième divisions, dans le cadre d’une enquête portant sur des paris illégaux liés aux matches du championnat national. La décision a été annoncée jeudi par le Conseil de discipline du football professionnel.

Une nouvelle vague de sanctions

Les suspensions concernent plusieurs clubs, dont le Galatasaray. Deux de ses joueurs, Eren Elmali et Metehan Baltaci, ont écopé respectivement de 45 jours et de neuf mois de mise à l’écart.

Selon la TFF, les sanctions s’échelonnent entre 45 jours et 12 mois, en fonction des cas recensés.

Un dossier qui s’amplifie depuis début novembre

Cette vague de suspensions s’ajoute à une première série de mesures annoncées début novembre. À cette date, 149 arbitres et arbitres assistants avaient déjà été écartés pour avoir parié sur des rencontres du championnat professionnel turc.

Arrestations et suspensions conservatoires

L’enquête a pris plus d’ampleur en début de semaine avec l’arrestation de huit personnes, parmi lesquelles le président d’un club de première division.

La TFF a également suspendu 1 024 joueurs à titre conservatoire, dans l’attente des conclusions finales de l’enquête.

Compétitions perturbées

Face à l’ampleur du dossier, les championnats de deuxième et troisième divisions ont été interrompus pour deux semaines, a indiqué la Fédération.

Une « crise morale » selon le président de la TFF

Le président de la Fédération turque, Ibrahim Haciosmanoglu, a évoqué une « crise morale du football turc ». Il a assuré que les investigations se poursuivront « jusqu’à ce que toute la lumière soit faite ».