Une journée nationale de sensibilisation pour lutter contre la toxicomanie se tiendra mardi 18 novembre 2025 à Tunis, à l’initiative du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées.

Cet événement, organisé en collaboration avec l’Organisation tunisienne de l’Éducation et de la Famille (OTEF) et l’Université Centrale, vise à aborder les aspects multidimensionnels de ce phénomène.

Dans une publication sur sa page Facebook, l’OTEF indique que les discussions porteront sur la définition de la toxicomanie, ses formes et les statistiques nationales. Elles traiteront également de ses risques médicaux, des moyens de prévention et des dimensions psychologiques et sociales. Le cadre juridique tunisien en matière de drogues, le rôle des médias dans la sensibilisation du public et l’impact de la formation professionnelle et éducative dans la réduction des addictions seront aussi au programme des débats.