Après les rencontres de mercredi, les favoris continuent d’imposer leur rythme aux Masters ATP de Turin, avec Jannik Sinner et Carlos Alcaraz déjà bien lancés vers les demi-finales, tandis que l’Américain Ben Shelton dit adieu à ses espoirs de qualification.

🏆 Groupe Björn Borg : Sinner intouchable, Auger-Aliassime se relance

L’Italien Jannik Sinner, porté par son public, a signé une nouvelle victoire éclatante face à Alexander Zverev (6-4, 6-3), consolidant sa première place dans le groupe Björn Borg avec deux succès en autant de matches.

De son côté, le Canadien Félix Auger-Aliassime a arraché une victoire précieuse contre Ben Shelton (4-6, 7-6 [9/7], 7-5), après un duel serré de plus de deux heures. Shelton, toujours sans victoire, est éliminé.

Classement (Groupe Björn Borg)

Jannik Sinner (2V-0D)

Alexander Zverev (1V-1D)

Félix Auger-Aliassime (1V-1D)

Ben Shelton (0V-2D)

🎯 Groupe Jimmy Connors : Alcaraz impérial, Musetti encore en course

Dans le groupe Jimmy Connors, l’Espagnol Carlos Alcaraz poursuit sur sa lancée avec une deuxième victoire, obtenue mardi face à Taylor Fritz (6-7 [2/7], 7-5, 6-3).

L’Italien Lorenzo Musetti garde ses chances intactes après son succès face à Alex De Minaur (7-5, 3-6, 7-5).

Classement (Groupe Jimmy Connors)

Carlos Alcaraz (2V-0D)

Taylor Fritz (1V-1D)

Lorenzo Musetti (1V-1D)

Alex De Minaur (0V-2D)

🔜 Le programme à venir

Les demi-finales sont prévues samedi, avant la finale dimanche, qui sacrera le dernier maître de la saison.