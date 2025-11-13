Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a reçu, mercredi, au siège de son département, le général Dagvin Anderson, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), actuellement en visite en Tunisie pour la première fois depuis sa prise de fonction.

A cette occasion, le ministre a félicité le général américain pour sa nomination, lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions, indique un communiqué du département de la Défense.

Il a souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à renforcer les liens d’amitié et les relations historiques unissant la Tunisie et les États-Unis d’Amérique, des relations qui remontent à la fin du XVIIIe siècle et qui reposent sur la confiance, le respect mutuel et le partage de valeurs universelles communes.

Le ministre s’est, par ailleurs, félicité du niveau atteint par la coopération tuniso-américaine dans plusieurs domaines, notamment la formation, l’entraînement, les exercices militaires conjoints et l’échange d’expertises dans des secteurs d’intérêt commun.

Il a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à œuvrer pour la consolidation de la sécurité et la stabilité dans la région, en coordination avec la partie américaine, dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays amis.

A cet égard, il a appelé à renforcer davantage le travail commun, à assurer le suivi des recommandations issues de la commission militaire mixte tuniso-américaine, et à mettre en œuvre la feuille de route de la coopération militaire 2020–2030, notamment en matière de développement des capacités opérationnelles de l’armée nationale et de renforcement de ses moyens logistiques, adaptés aux menaces non conventionnelles telles que le crime organisé transfrontalier, la migration irrégulière et la traite des personnes. Pour sa part, le commandant d’AFRICOM a souligné que cette rencontre constitue une occasion d’explorer de nouvelles perspectives de coopération face aux défis sécuritaires régionaux et internationaux.

Il s’est félicité de la solidité des relations entre les deux pays, saluant le rôle de premier plan joué par la Tunisie dans la consolidation de la sécurité et de la stabilité en Afrique régionales.

Le général américain a, en outre, réaffirmé l’engagement de l’administration américaine à poursuivre son appui aux efforts du ministère de la Défense en vue de renforcer les capacités de l’armée tunisienne.

La rencontre s’est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables des deux parties.