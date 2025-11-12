La phase de groupes de la Coupe du monde U17 à Doha a pris fin mardi, livrant un verdict contrasté entre exploit africain collectif et désillusions locales. Plusieurs sélections du continent se sont illustrées par des performances remarquables, confirmant la montée en puissance du football africain des jeunes.

Le Maroc et l’Ouganda signent des exploits historiques

Le Maroc a signé la plus large victoire du tournoi en écrasant la Nouvelle-Calédonie (16-0), un score record qui lui permet de se qualifier pour les huitièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes. Les Lionceaux de l’Atlas se relancent ainsi après un début de compétition compliqué face à des adversaires européens et asiatiques.

Autre performance majeure, celle de l’Ouganda, vainqueur surprise de la France (1-0). Ce succès historique offre aux Jeunes Cranes leur première qualification en phase à élimination directe d’une Coupe du monde, toutes catégories confondues. Le groupe K est resté indécis jusqu’au bout, les quatre équipes terminant à égalité de points (4).

La Tunisie poursuit l’aventure

Les Aiglons de Carthage ont assuré leur billet pour les huitièmes de finale parmi les huit meilleurs troisièmes. Troisièmes du groupe D, ils totalisent trois points avec une différence de buts positive (+3), grâce à une large victoire contre les Fidji (6-0) et deux revers contre l’Argentine (0-1) et la Belgique (0-2).

Un bilan africain remarquable

Neuf des dix sélections africaines engagées (Sénégal, Afrique du Sud, Zambie, Égypte, Ouganda, Maroc, Tunisie, Mali, Burkina Faso) verront les 16es de finale. Ce bilan record illustre la progression constante du football africain de jeunes sur la scène mondiale.

Déceptions pour le Qatar et la Côte d’Ivoire

Le pays hôte, le Qatar, n’a pas su tirer parti de l’avantage du terrain, quittant le tournoi dès la phase de groupes après une défaite contre l’Italie (0-1) et deux nuls face à l’Afrique du Sud (1-1) et la Bolivie (0-0).

Même désillusion pour la Côte d’Ivoire, éliminée sans point dans le groupe F après trois revers face à la Suisse (4-1), la Corée du Sud (3-1) et le Mexique (1-0).