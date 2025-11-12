Le cinéma tunisien est largement représenté, à la 46e édition du Festival international du film du Caire (CIFF) qui ouvre ses portes cette semaine, du 12 au 21 novembre, en Égypte.

Sept films ont été sélectionnés dans les différentes compétitions et sections du festival qui accueillera des œuvres issues de 45 pays, comme le Canada, la Chine, la Turquie, la Suède, les Etats-Unis et plusieurs pays arabes.

« The Golden Pyramid Award » du meilleur film est la plus haute distinction attribuée par le CIFF.

« Exile » de Mehdi Hmili en compétition internationale

« Exile » de Mehdi Hmili concourt dans la compétition internationale des longs métrages de fiction. La réalisatrice Leyla Bouzid siège parmi les six membres du jury de cette compétition, présidée par le cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan.

La compétition internationale réunit cette année 14 films : Exile (Tunisie, Luxembourg, France, Qatar, Arabie saoudite), The Things You Kill (Turquie, Canada, France, Pologne), Renovation (Lituanie, Lettonie, Belgique), Souraya, Mon Amour (Liban, Qatar), The Silent Run (Belgique, Canada), Calle Málaga (Maroc, France, Espagne, Allemagne, Belgique), Zafzifa (Malte), Once Upon a Time in Gaza (France, Palestine, Allemagne, Portugal, Qatar, Jordanie), Death Does Not Exist (Canada), Sand City (Bangladesh), One More Show (Égypte, Palestine), Dragonfly (Royaume-Uni), A Son (Espagne) et As We Breathe (Turquie).

Les longs métrages « Looking for Aida » de Sarra Laabid et « Round 13 » de Mohamed Ali Nahdi, sont retenus dans la compétition Horizons du cinéma arabe, aux côtés de neuf autres œuvres.

Les courts métrages « The Bird’s Placebo » de Rami Jarboui et « First the Blush, Then the Habit » de Mariem Ferjani (Tunisie, Italie), figurent dans la compétition des courts métrages, qui comprend 21 films.

« The Voice of Hind Rajab » film de clôture

Dans la sélection officielle hors compétition figure « The Voice of Hind Rajab » de Kaouther Ben Hania qui a été choisi comme film de clôture du festival.

Ce film candidat de la Tunisie aux Oscars 2026 et primé notamment à la 82e Mostra de Venise, est une coproduction tuniso-française soutenue par le ministère tunisien des Affaires Culturelles en plus du programme de bourses de l’Institut du Film de Doha (Qatar).

Ce drame mêlant fiction et documentaire, inspiré de faits réels bouleversants raconte l’histoire de Hind Rajab, une fillette palestinienne de six ans qui s’est retrouvée piégée dans une voiture sous les bombardements intensifs à Gaza après avoir perdu sa famille. Au cours de ces moments déchirants, Hind a lancé un appel désespéré aux services d’urgence de la Croix-Rouge palestinienne, tandis que les équipes de secours luttaient pour obtenir un passage sûr pour l’atteindre.

Cairo Film Connection : Un projet tuniso-canadien retenu

Le projet « GoodBye Party » de Sarra El Abed (Tunisie–Canada) a été sélectionné au sein de la 11e édition de la plateforme Cairo Film Connection, dédiée aux films de fiction et documentaires en développement ou en postproduction. Il figure parmi six projets de films non fictionnels issus du Soudan, du Liban, de la République tchèque, de l’Irak, du Royaume-Uni et du Yémen.

La CFC vise à soutenir les cinéastes du monde arabe en facilitant les coproductions et les partenariats avec des producteurs, distributeurs et chaînes de télévision internationales.

Les cinéastes tunisiens prendront également part à des ateliers professionnels dans le cadre de Cairo Industry Days. Moufida Fedhila interviendra dans l’atelier « Rethinking Genre: From Festival Blind Spot to New Audience », tandis que Mehdi Hmili, Leyla Bouzid et participeront à « Intense Scenes: Acting and Characterization — Not Just Authentic, But Safe ».

La sélection officielle de cette édition 2025 comprend plusieurs autres sections dont la Semaine internationale de la critique, Cairo’s XR Films, Panorama international, Projections spéciales, Midnight screenings et CIFF Classics.

L’affiche officielle de la 46ᵉ édition est inspirée de la célèbre statue “La Renaissance de l’Égypte” du célèbre sculpteur égyptien Mahmoud Mokhtar (1891-1934).

Le Festival international du film du Caire, créé en 1976, est le plus ancien du monde arabe, d’Afrique et du Moyen-Orient, et bénéficie d’une reconnaissance internationale.