Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a annoncé l’ouverture d’un concours externe de recrutement pour 9 ingénieurs principaux, 3 techniciens et 3 administrateurs.

Candidature en ligne via la plateforme officielle

Les candidats intéressés sont invités à consulter le texte complet de l’annonce, les conditions de participation et les délais de dépôt des candidatures sur le site officiel du concours : 👉 https://rec.e-industrie.gov.tn

L’inscription et la soumission des dossiers se font exclusivement en ligne via cette plateforme.

Période d’inscription

La période d’inscription sera ouverte du 10 novembre 2025 au 10 décembre 2025, précise le ministère dans son communiqué.