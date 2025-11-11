La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a annoncé mardi, l’élaboration d’un plan national pour l’intégration des enfants et des adolescents atteints de troubles du spectre autistique.

Ce plan national a pour objectif de développer les politiques publiques et les services, de renforcer le dépistage précoce, l’éducation inclusive, la réhabilitation et l’intégration sociale et économique des enfants et des adolescents atteints de troubles du spectre autistique avec la participation de tous les intervenants, les ministères, les organisations internationales et les associations actives dans ce domaine, selon un communiqué du ministère.

La ministre de la famille a appelé, dans son allocution à l’ouverture de l’atelier de préparation du plan, à la nécessité d’élaborer une stratégique opérationnelle qui reflète l’engagement collectif en faveur de la construction d’une société inclusive, en s’appuyant sur une approche participative qui ne se limite pas aux services de santé ou d’éducation, mais englobe tous les aspects de l’éducation préscolaire et le soutien psychologique et social.

Elle a également appelé à adopter une vision unifiée axée sur les besoins des personnes atteintes de troubles du spectre autistique et de leurs familles à chaque étape de leur vie, depuis le dépistage précoce jusqu’à l’intégration sociale et professionnelle.

Jebri a souligné l’importance de s’appuyer sur les meilleures pratiques dans l’élaboration des programmes pour garantir leur efficacité, tout en associant les familles des enfants et des adolescents atteints d’autisme, saluant les efforts fournis par les ministères partenaires et leur engagement à réaliser une inclusion effective et globale des enfants en situation de handicap dans le cadre d’une approche participative et multipartite.

Par ailleurs, la direction générale de l’enfance a présenté le programme d’intégration des enfants atteints de troubles du spectre autistique dans les jardins d’enfants (environ 500 jardins d’enfants publics et privés) avant d’auditionner les différentes interventions des représentants des ministères de la santé, des affaires sociales et de l’éducation, ainsi que de l’association tunisienne de psychologie de l’enfant et de l’adolescent.

A noter que cet atelier de préparation du plan national se tient durant deux jours, à l’initiative du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, en collaboration avec le bureau de l’UNICEF en Tunisie et avec la participation de représentants des ministères partenaires et des représentants de la chambre syndicale des jardins d’enfants et des associations actives dans ce domaine.