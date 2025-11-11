Une équipe du Département des études archéologiques sous-marines de la Division de l’inventaire général et des Etudes à l’Institut national du patrimoine (INP) a exploré le tracé du câble sous-marin Medusa au large des côtes du gouvernorat de Bizerte en vue de s’assurer que la zone du projet et les régions traversées par le câble ne comportent aucun site du patrimoine culturel subaquatique.

Selon un communiqué du ministère des Affaires culturelles publié mardi, cette mission d’exploration s’inscrit dans le cadre de la mission de l’INP pour assurer le suivi des projets menés dans le domaine maritime national. L’équipe en charge a effectué des plongées scientifiques et des investigations sous-marines, ainsi que le suivi des travaux d’excavation et de remblayage relatifs à la pose du câble sur le fond marin, sur 1 200 mètres partant de la plage d’Ain Meriem à Bizerte, en coopération avec des plongeurs sous-marins de la Marine tunisienne.

Cette mission a été menée par une équipe de plongeurs spécialisés, comprenant le directeur du département d’archéologie sous-marine et chargé de la recherche archéologique Ahmed Ghadhoum, les conservateurs du patrimoine Khaled Dhifi et Wajih Fadhlaoui, avec le soutien des autres structures de l’INP chargés de la coordination, de l’assurance et du soutien logistique.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions et recommandations de la Commission consultative des activités maritimes, au sein du Secrétariat général aux affaires maritimes auprès de la Présidence du Gouvernement, au sein duquel l’INP siège en tant que représentant du ministère des affaires culturelles.