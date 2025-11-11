L’ambassade de Tunisie à Londres annonce le lancement de rencontres régulières avec la communauté tunisienne résidant au Royaume-Uni, dont la première édition se tiendra vendredi 14 novembre à son siège.

Dans une publication sur sa page Facebook, l’ambassade indique que ces rencontres, qui s’inscrivent dans le cadre de l’initiative « Fenêtres sur la Tunisie », visent à instaurer un dialogue direct et structuré afin d’écouter les préoccupations et les attentes des Tunisiens établis au Royaume-Uni et de répondre à leurs questions.

Les membres de la mission diplomatique seront présents pour renforcer les liens avec les diasporas et identifier ses priorités en matière d’accompagnement consulaire, culturel et économique.

La rencontre sera ouverte par la projection d’un film tunisien, mettant en valeur la richesse de l’identité nationale et la créativité culturelle du pays.